360 спортсменов приняли участие в фестивале инклюзивного спорта среди студентов

Соревнования прошли на базе Московского государственного гуманитарно-экономического университета

МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Фестиваль инклюзивного спорта среди студентов завершился в Москве. Соревнования в течение недели проходили на базе Московского государственного гуманитарно-экономического университета (МГГЭУ).

В программу вошли соревнования по баскетболу 3х3, гиревому спорту, настольному теннису, дартсу, бадминтону, шахматам, полосе препятствий, фехтованию, армрестлингу.

В соревнованиях приняли участие 360 спортсменов. Первое места заняла команда Тюменского государственного университета (ТюмГУ), второе - сборная МГГЭУ, третье - команда Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

"В России, согласно статистике, проживает порядка 12,5 миллиона людей с ограниченными возможностями здоровья, из которых 5 миллионов не имеют доступа к занятиям физической культурой и спорту, что ставит особые задачи по интеграции этих людей в социум и спорт. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов были оборудованы площадки с необходимым спортивным оборудованием и специальным инвентарем для проведения инклюзивных тренировок и соревнований", - рассказали ТАСС организаторы.

В торжественной церемонии закрытия приняли участие певица Диана Гурцкая и кибермодель Вероника Левенец.