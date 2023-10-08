Тренер назвал опыт главным, что получили российские дзюдоисты на юниорском чемпионате мира

Спортсмены из России завоевали на турнире в Португалии три бронзовые награды

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Главным итогом выступления российских дзюдоистов на юниорском чемпионате мира в Португалии стал опыт и впечатления от общения со спортсменами из разных стран. Такое мнение высказал старший тренер сборной России Максим Пономарев, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба Федерации дзюдо России.

Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые награды на турнире. Призерами соревнования стали Кристина Дудина (весовая категория до 48 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг) и Анджей Павлюков (до 100 кг).

"Конечно, этот чемпионат бессмысленно сравнивать с предыдущими: в этот раз у нас выступал состав из шести спортсменов. Мне понравилась их борьба, но опыта пока не хватало - где-то надо было додавить, дотерпеть, тактически переиграть. Функционально ребята были готовы на 150 процентов, - сказал Пономарев. - Взять того же Анджея: в схватке с узбеком нашему дзюдоисту не удалось довести дело до победного конца. Или Тимур Арбузов: он большой молодец, но схватки с японцами всегда сложные".

"Самое главное, что получили наши спортсмены на этом турнире, - опыт и впечатления от общения с дзюдоистами из других стран. Атмосфера на первенстве была просто потрясающей: все общались, поддерживали друг друга. Это действительно настоящая семья - семья дзюдо", - отметил Пономарев.

Чемпионат мира среди юниоров завершился 7 октября. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.