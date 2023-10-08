Свищев считает, что решение UFC по флагам направлено против дискриминации

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт объявил об отмене запрета на использование национальных флагов на турнирах организации с весны 2022 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Решение отменить запрет на национальные флаги на турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) было принято организацией в интересах развития спорта и направлено на борьбу с дискриминацией. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил о снятии запрета бойцам выходить на поединки с флагом страны. Полный запрет на флаги был введен UFC весной 2022 года.

"Поддерживаем такое решение и рекомендуем другим федерациям и лигам последовать этому примеру, - сказал Свищев. - Такие решения говорят о нежелании иметь ничего общего с политикой. Они принимаются в интересах развития и популяризации спорта и против дискриминации".