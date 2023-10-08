8 октября, 12:33
ММА

Боец Алексеева планирует выйти с флагом России на турнире UFC в США

Ранее президент организации Дэйна Уайт сообщил о снятии запрета выходить на поединки с флагом страны

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ирина Алексеева планирует выйти с флагом России на поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС сообщил представитель спортсменки Александр Скаредин.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил о снятии запрета бойцам выходить на поединки с флагом страны. Полный запрет на флаги был введен UFC весной 2022 года.

"Я видел сообщения в соцсетях, пока не видел первоисточника, - сказал Скаредин. - Поэтому пока не могу точно сказать, насколько это соответствует действительности. По крайней мере мы никаких соответствующих документов по нашей линии не получали, каких-то новых рекомендаций для бойцов. Но если это произойдет, естественно, мы собираемся делать так, чтобы Ирина вышла с флагом нашей страны".

Алексеева 14 октября проведет бой против англичанки Мелиссы Диксон на турнире в Лас-Вегасе. 

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