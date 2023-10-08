8 октября, 13:38
ММА

Промоутер Финкельштейн назвал правильным решение вернуть флаг России в UFC

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил о снятии запрета бойцам выходить на поединки с флагом страны

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Решение отменить запрет на национальные флаги в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) является правильным. Такое мнение высказал ТАСС промоутер Вадим Финкельштейн.

"Раньше ведь вообще об этом никто не задумывался, - сказал Финкельштейн. - Но сейчас это стало актуальной темой. Хорошо, что решили вернуть флаг [России]. Это правильное решение".

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил о снятии запрета бойцам выходить на поединки с флагом страны. Полный запрет на флаги был введен UFC весной 2022 года. 

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ММА
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