Промоутер Финкельштейн назвал правильным решение вернуть флаг России в UFC

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил о снятии запрета бойцам выходить на поединки с флагом страны

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Решение отменить запрет на национальные флаги в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) является правильным. Такое мнение высказал ТАСС промоутер Вадим Финкельштейн.

"Раньше ведь вообще об этом никто не задумывался, - сказал Финкельштейн. - Но сейчас это стало актуальной темой. Хорошо, что решили вернуть флаг [России]. Это правильное решение".

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил о снятии запрета бойцам выходить на поединки с флагом страны. Полный запрет на флаги был введен UFC весной 2022 года.