Лидер регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" проиграл "Салавату Юлаеву" со счетом 2:6

Магнитогорцы прервали серию из четырех побед

ТАСС, 8 октября. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 6:2 победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Данил Башкиров (8-я, 17-я и 45-я минуты), Артем Пименов (13), Владислав Ефремов (15) и Алексей Василевский (33). У проигравших отличились Павел Акользин (57) и Максим Карпов (60).

"Металлург" прервал серию из четырех побед. Команда из Магнитогорска c 25 очками занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" в 15 играх набрал 16 очков и поднялся на 6-е место в Восточной конференции.

В следующем матче "Металлург" 11 октября на выезде сыграет с омским "Авангардом". "Салават Юлаев" 10 октября примет екатеринбургский "Автомобилист".