Российские самбисты завоевали 28 золотых медалей на молодежном чемпионате мира

Россияне выиграли медальный зачет на турнире в Бишкеке

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские самбисты выиграли 28 золотых наград на молодежном и юниорском чемпионатах мира и заняли первое место в медальном зачете. Соревнования проходили в Бишкеке.

В заключительный соревновательный день золотые медали выиграли у девушек - София Солуянова (весовая категория до 47 кг), Анастасия Бережкова (до 59 кг), Кира Сафонова (до 80 кг), у юношей - Эрдни Бадмаев (до 64 кг), Кирилл Бедретдинов (до 88 кг), у юниорок - Анастасия Трофимова (до 54 кг), Инсанат Заирбекова (до 72 кг), у юниоров - Вадим Дунгеров (до 71 кг), Кирилл Князьков (до 98 кг), у юниоров в боевом самбо - Турпал Хабибулаев (до 58 кг), Савелий Солдатенков (свыше 98 кг).

Российская команда завоевала 28 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды и выиграла медальный зачет соревнований. Второе место заняла сборная Казахстана (4-6-12), третьими стали самбисты из Узбекистана (2-7-10).

Российские спортсмены выступали на турнире под флагом Международной федерации самбо.