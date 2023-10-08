В "Динамо" заявили, что футболист Даса обеспокоен ситуацией в Израиле

Член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин рассказал, что у защитника в Израиле семья, но, со слов Дасы, она находится в безопасности

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Израильский футболист московского "Динамо" Эли Даса обеспокоен ситуацией на родине. Об этом журналистам сообщил член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

"Эли Даса, безусловно, обеспокоен происходящим, потому что у него в Израиле семья. Но, со слов Эли, она в безопасности. Что касается коммуникаций с Федерацией футбола Израиля, то таковой не было", - сказал Гафин.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.

Дасе 30 лет, он является капитаном сборной Израиля. В составе национальной команды защитник провел 58 матчей. За "Динамо" игрок выступает с сентября 2022 года.