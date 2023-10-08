Российский легкоатлет Киселев занял 20-е место на марафоне в Чикаго

Спортсмен показал результат 2 часа 13 минут 26 секунд

ТАСС, 8 октября. Россиянин Степан Киселев стал 20-м в забеге на марафонскую дистанцию, который прошел в Чикаго.

Российский спортсмен преодолел дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 13 минут 26 секунд. Выиграл забег кениец Келвин Киптум (2:00.35), который обновил мировой рекорд в этой дисциплине. Ранее он принадлежал его соотечественнику Элиуду Кипчоге, который в сентябре 2022 года на соревнованиях в Берлине показал результат 2 часа 1 минута 9 секунд.

Киселеву 36 лет, он является двукратным чемпионом России в марафоне (2017, 2019). Спортсмен стал первым с 2015 года представителем России, который принял участие в одном из шести марафонских забегов, входящих в элитную серию.

Спортсмены из России и Белоруссии не допущены до участия в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций даже в нейтральном статусе, несмотря на соответствующую рекомендацию Международного олимпийского комитета. В августе глава легкоатлетической организации Себастьян Коу заявил, что считает маловероятным участие атлетов из России в Олимпийских играх 2024 года в Париже. При этом Киселев был отмечен в протоколе марафона в Чикаго как представитель России.

Элитная серия марафонов включает в себя шесть забегов, которые ежегодно проходят в Лондоне, Берлине, Токио, Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго.