Шестаков: россияне на молодежном чемпионате мира доказали лидерство в мировом самбо

Спортсмены из России выступали под флагом международной федерации и завоевали 28 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены на молодежном и юниорском чемпионатах мира по самбо доказали свое лидерство. Об этом рассказал президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба организации.

Российские самбисты завоевали 28 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды и выиграли медальный зачет соревнований. Россияне выступали под флагом Международной федерации самбо в качестве команды FIAS-1.

"Команда FIAS-1 подтвердила статус фаворита турнира, заняв первое место во всех возрастных категориях и дисциплинах. Уверенно выступили команды Казахстана и Узбекистана, в очередной раз продемонстрировав стабильность и высокий уровень технического мастерства. Отрадно, что сборным Марокко и Испании, несмотря на высокую конкуренцию, также нашлось место в медальном зачете. Что касается самих поединков, то я бы отметил выступление команды FIAS-1, чьи самбисты доказали свое лидерство в мировом самбо, они сумели не только собрать богатый урожай медалей, но и досрочно завершили многие схватки", - отметил Шестаков.

"У команды Узбекистана ярко выступил "боевик" Амирхон Зиядинов, ставший первым в весе до 79 кг. Конечно, не могу не отметить марокканского спортсмена Сеифа Эддина Ахани, завоевавшего серебряную медаль в весовой категории свыше 98 кг. С учетом того что данное выступление стало его первым опытом участия в международном турнире столь высокого уровня, этот старт можно считать для него успешным. Отдельно хочу поблагодарить Федерацию самбо Кыргызской Республики, а также генерального партнера молодежного первенства мира - компанию "Роснефть" - и официального партера - банк ВТБ - за помощь в организации и проведении соревнований", - добавил президент FIAS.

Молодежный и юниорский чемпионаты мира проходили в Бишкеке с 6 по 8 октября.