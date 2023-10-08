Футболист "Реал Сосьедад" Захарян впервые вышел на поле после перенесенного коронавируса

Российский полузащитник вышел на замену на 65-й минуте и не отметился результативными действиями

ТАСС, 8 октября. Футбольный клуб "Реал Сосьедад" со счетом 1:2 проиграл "Атлетико" в гостевом матче девятого тура чемпионата Испании.

У хозяев голы забили Самуэль Лино (22-я минута) и Антуан Гризманн (89). У гостей отличился Микель Оярсабаль (73). Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте и не отметился результативными действиями.

Захарян сыграл впервые после заражения коронавирусом. 23 сентября "Спорт-Экспресс" сообщил, что игрок пропустит матч шестого тура чемпионата Испании с "Хетафе" из-за болезни, однако не уточнялось, из-за какой. 25 сентября в "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что футболист заразился коронавирусом и находится в процессе восстановления от болезни. На следующий день Захарян уже провел первую тренировку с командой.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа 2023 года. В составе команды он провел четвертый матч в чемпионате Испании и пока не записал на свой счет результативных действий.

"Атлетико" с 19 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Реал Сосьедад" располагается на 6-й позиции, набрав 15 очков. В следующем туре "Атлетико" сыграет в гостях против "Сельты" 21 октября. "Реал Сосьедад" в этот же день проведет домашнюю игру с "Мальоркой".