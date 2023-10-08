Тренер "Динамо" Личка заявил, что дал футболисту Макарову выходные

Ранее сообщалось, что тренерский штаб отстранил Макарова от тренировок с основной командой из-за недовольства его поведением

ТАСС, 8 октября. Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка дал выходные футболисту команды Денису Макарову. Об этом Личка рассказал журналистам.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что тренерский штаб отстранил Макарова от тренировок с основной командой из-за недовольства его поведением. В воскресенье "Динамо" дома сыграло вничью с воронежским "Факелом" (0:0) в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Я дал Денису Макарову выходные на две игры - со "Спартаком" и сегодня. В четверг, когда команда вернется к работе, он будет на базе, будем разговаривать. У меня нет конфликта с ним", - сказал Личка.

В текущем сезоне в чемпионате России Макаров провел 9 матчей и забил 3 гола.