Чесноков: теннисист Медведев неоправданно рисковал в матче против Корды

Россиянин проиграл американцу в двух сетах в матче третьего круга турнира ATP в Шанхае

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев неоправданно шел на риск при подачах в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае против американца Себастьяна Корды. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:2 в пользу американца.

"Корда играл здорово, не знаю, почему, но именно против Медведева у него получаются лучшие матчи. В первом сете игра была равной, но на тай-брейке Медведев имел сетболы, однако пошел на неоправданный риск, подавая вторую подачу как первую. Он это делал не только на сетболах, и мне кажется, что нужно иногда сыграть надежнее. Про второй сет говорить нечего, Даниил уже просто развалился", - сказал Чесноков.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард" и завершится 15 октября. Призовой фонд - $8,8 млн. Действующим победителем является Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).