Кокорин забил первый гол в чемпионате Кипра по футболу после возвращения в "Арис"

Ранее российский нападающий отличился в игре Лиги Европы со "Спартой"

ТАСС, 8 октября. Российский нападающий Александр Кокорин забил гол в матче седьмого тура чемпионата Кипра по футболу с "Анортосисом".

Кокорин отличился на 67-й минуте. После его гола счет стал 3:2 в пользу "Ариса".

5 сентября Кокорин вернулся в "Арис" из итальянской "Фиорентины", заключив арендное соглашение. Россиянин в текущем сезоне проводит за "Арис" четвертый матч в чемпионате Кипра. Два раза Кокорин появлялся на поле в матчах Лиги Европы и отметился голом с пенальти в ворота чешской "Спарты" (2:3).

Кокорину 32 года, он перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака". Прошлый сезон нападающий провел в аренде в "Арисе", за который сыграл 30 матчей, забив 13 мячей и сделав 6 результативных передач. Вместе с командой Кокорин стал победителем национального первенства.