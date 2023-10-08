Тренер ЦСКА Федотов заявил, что ему непросто принять потерю очков в игре со "Спартаком"

"Спартак" ушел от поражения на седьмой добавленной минуте

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Главному тренеру московского ЦСКА Владимиру Федотову непросто принять потерю очков в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком". Об этом Федотов рассказал журналистам после матча.

Воскресная встреча на "Открытие банк - Арене" завершилась со счетом 2:2. "Спартак" ушел от поражения на седьмой добавленной минуте - гол забил Хесус Медина.

"Очень непросто принять потерю этих очков. Но отмечу сумасшедший настрой, полнейшую самоотдачу и проявленное командное мастерство. Конечно, нужно было раньше заканчивать: и после 1:0 у нас были предпосылки увеличить преимущество, и при счете 2:1 были эпизоды, которые, к сожалению, не закончились взятием ворот", - сказал Федотов.

"Да, ничья, но отношение и игра футболистов двигают нас вперед", - добавил он.

ЦСКА не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд. В последний раз армейцы уступили в игре чемпионата России 19 августа, проиграв на чужом поле московскому "Динамо" (1:2). После этого ЦСКА одержал одну победу и пять раз сыграл вничью во встречах национального первенства. Армейцы набрали 17 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице.