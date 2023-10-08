Мележиков считает, что "Спартаку" нужно работать с тренером Абаскалем

В воскресенье "Спартак" сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Футбольному клубу "Спартак" нужно работать с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Такое мнение журналистам высказал бывший генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

В матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги "Спартак" сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2. Красно-белые ушли от поражения благодаря голу Хесуса Медины на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

"Положительных эмоций нет. Я, честно, рассчитывал, что "Спартак" должен победить, правда, с минимальным счетом 2:1. Но, к сожалению, ЦСКА вел в счете. Хорошо, что вничью сыграли, хотя не тот результат, который мы ожидали", - отметил Мележиков.

"Я считаю, что с Абакалем нужно работать. И с командой, и с Абаскалем, и с тренерским штабом", - добавил он.

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.