Федотов рассказал о теплом общении с футболистом "Спартака" Мединой

Полузащитник летом перешел в "Спартак" из ЦСКА, а в воскресенье забил гол в ворота бывшей команды, благодаря которому красно-белые ушли от поражения

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов и футболист столичного "Спартака" Хесус Медина, ранее выступавший за армейский клуб, сохранили хорошие взаимоотношения. Об этом Федотов заявил журналистам после дерби со "Спартаком" в рамках 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

В воскресенье "Спартак" сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2. Медина помог "Спартаку" уйти от поражения на седьмой добавленной ко второму тайму минуте и отпраздновал гол в ворота бывшей команды.

"Хесус подошел, очень тепло поздоровался и поприветствовал всю скамейку. Мы были целый сезон, это хороший этап, но, наверное, мы тоже много делали для того, чтобы футболисты прогрессировали. К своим футболистам мы относимся так, как они заслуживают", - сказал Федотов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Конечно, дерби - это особенные матчи, - объяснил свое празднование Медина. - Я уважаю ЦСКА, но теперь я играю в "Спартаке", поэтому я праздновал гол. Я рад, что помог своей команде добыть очки".

Медина перешел в "Спартак" в июле 2023 года из ЦСКА.