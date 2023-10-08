Абаскаль заявил, что руководство "Спартака" поддерживает его

Красно-белые не могут выиграть на протяжении трех матчей во всех турнирах

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что руководство футбольного клуба поддерживает его. Об этом Абаскаль рассказал на пресс-конференции после матча 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги с ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Красно-белые не могут выиграть на протяжении трех матчей во всех турнирах - два поражения и ничья.

"Я уже говорил, что чувствую поддержку, у нас команда обновленная, в ней много изменений, таких команд в чемпионате четыре-пять. Это и ЦСКА, и "Динамо", везде процесс идет непросто. Работа оценивается не только по победам и результатам, но и по процессу. Процесс идет, и по прошествии 16 игр мы видим команду, в игру которой внедрены все футболисты", - сказал Абаскаль в ответ на вопрос ТАСС.

"Понятно, что титулы не выигрываются в октябре - турнирная таблица вряд ли будет такой же в конце чемпионата. Но если результата нет, то мы все понимаем, что это футбол", - добавил главный тренер "Спартака".

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. В прошлом туре красно-белые проиграли самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4, после чего в матче группового этапа Фонбет - Кубка России уступили столичному "Динамо" (0:3).