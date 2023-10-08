Джикия не ведет переговоры о продлении контракта со "Спартаком"

Текущее соглашение защитника с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия не ведет переговоры о продлении контракта. Об этом он рассказал журналистам.

Текущее соглашение Джикии со "Спартаком" рассчитано до конца сезона-2023/24.

"Я не переживаю за свое будущее. Сейчас нет разговоров о продлении контракта. Я профессиональный спортсмен, намерен отработать свой контракт до конца. Прямо сейчас не хочу об этом думать, но я буду честен и открыт с клубом", - сказал Джикия.

"Не знаю, почему у меня меньше [игрового] времени стало, это надо у тренера спрашивать. Понятное дело, меня не может устраивать, что я мало играю", - добавил футболист.

Джикии 29 лет, в текущем сезоне РПЛ он провел за "Спартак" шесть матчей и не отметился результативными действиями. Игрок не выходил на поле в чемпионате страны с 2 сентября.