Россияне Стояновский и Лешуков выиграли клубный Кубок Европы по пляжному волейболу

Турнир стал первым для российских волейболистов на международной арене после отстранения

ТАСС, 8 октября. Россияне Олег Стояновский и Илья Лешуков в составе азербайджанского "Мурова" стали победителями клубного Кубка Европы по пляжному волейболу. Турнир прошел в турецком Балыкесире.

Матчи первого в истории Кубка Европы среди клубных команд проходили в виде серии до двух побед. В случае равенства побед соперники играли "золотой сет". В финале турнира "Муров" победил турецкую "Анкару" со счетом 2-1.

Первый матч турецкий клуб выиграл со счетом 21:10, 27:25, второй остался за "Муровом" (21:12, 21:13). В "золотом сете" команда из Азербайджана победила со счетом 15:9. Стояновский и Лешуков провели в финале вторую игру и "золотой сет".

Стояновскому 26 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр (2020) и чемпионата Европы (2020), чемпионом мира (2019). Лешукову 27 лет, он выиграл серебро чемпионата Европы (2019). Стояновский и Лешуков выступают вместе с 2022 года.

Кубок Европы среди клубных команд стал первым турниром для российских волейболистов на международной арене с 2022 года после того, как они были отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.