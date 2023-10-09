Воевода заявил, что считает себя чемпионом сочинской Олимпиады

Алексей Воевода был лишен олимпийских наград решением CAS

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший российский бобслеист Алексей Воевода называет решение Спортивного арбитражного суда (CAS) шестилетней давности безосновательным и продолжает считать себя чемпионом Олимпиады 2014 года. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Наша вина абсолютно невозможна и не доказана! - сказал Воевода. - Только показания, не имеющие связи с реальностью, и соль в банках, которые под протокол забрали у нас сотрудники WADA (Всемирного антидопингового агентства. - Прим ТАСС) после тестирования".

"Стоило предъявить им обвинения и претензии, так как именно они ответственны за дальнейшую судьбу проб после подписания протокола. Как им удалось, используя абсурдные улики и огульные обвинения, добиться сомнительного решения спортивного арбитражного судилища, говорить не стоит. Сейчас уже всем все понятно", - добавил он.

В конце сентября Воевода впервые с 2016 года выступил на международном турнире по армрестлингу, в этот вид спорта он вернулся после окончания карьеры бобслеиста. Во время соревнований он представил себя олимпийским чемпионом, несмотря на решение CAS аннулировать его результаты после перепроверки допинг-проб.

Напарник Воеводы по экипажу Александр Зубков в российском гражданском суде доказал свою невиновность, поэтому на территории страны он продолжает считать олимпийским чемпионом. "Этот прецедент мог бы автоматически обелить и меня, - сказал Воевода. - Был в министерстве спорта, меня заверили, что работают над тем, чтобы вернуть честь и достоинство всем огульно обвиненным спортсменам России. Важно, чтобы именно на территории России восстановили наш статус. Ведь иной Родины у нас нет и не будет".

Воевода победил на Олимпиаде в Сочи в составе экипажа-двойки и в составе экипажа-четверки, однако решением CAS был лишен наград. На счету 43-летнего спортсмена также серебро Игр (2006) и бронза Олимпиады (2010), золото чемпиона мира (2011).