Киселев рассказал, как ему удалось заявиться на марафон в Чикаго, будучи россиянином

Российский атлет финишировал на 20-м месте в марафоне

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Двукратный чемпион России в беге на 42 км 195 м Степан Киселев сумел заявиться на марафон в Чикаго с указанием национальной принадлежности, так как стартовал не в элитной группе. Такое мнение спортсмен высказал ТАСС.

Чикагский марафон прошел 8 октября. 36-летний Киселев, с 2022 года являющийся членом американского бегового клуба Second City Track Club, финишировал на 20-м месте с результатом 2 часа 13 минут 26 секунд. В официальном протоколе спортсмен значится как представитель России, в то время как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) с марта 2022 года выступает против выступления россиян и белорусов на соревнованиях под своей эгидой из-за обострения ситуации на Украине.

"Я не чувствовал к себе какого-то не такого отношения, здесь свой мир, и на то, что происходит за океаном, люди не обращают особо внимание, - заметил Киселев. - Если бы я в элитную группу заявлялся, то тогда, конечно, могли бы возникнуть какие-то вопросы. Но я стартовал за элитой, хотя ушли на дистанцию мы одновременно. Выступал по слоту, который был предоставлен моему американскому клубу организаторами Чикагского марафона, но приехал сюда за свои деньги".

В мужской элитной группе марафона в Чикаго стартовал 31 спортсмен, победу с мировым рекордом одержал кениец Келвин Киптум (2:00.35). Киселев стал первым с 2015 года профессиональным бегуном из России, который принял участие в одном из шести марафонских забегов, входящих в элитную серию World Marathon Majors.

"Если говорить про вчерашний марафон, то для меня самое важное, что я смог в нем поучаствовать. Я наслаждался забегом, одно время бежал с лидерами, потом встал в другую группу. В целом получал удовольствие и на финише получил первую медаль с Majors в своей карьере. О том, какой старт будет следующим, не думаю, мне нужно сейчас отдохнуть", - добавил собеседник агентства.

"Последние три мили в Чикаго дались очень тяжело"

17 сентября Киселев финишировал вторым на Московском марафоне, пробежав дистанцию за 2:14.34. "Когда я бежал в середине сентября в Москве, то знал, что меньше, чем через месяц, мне придется стартовать в Чикаго. Я мог отказаться от вчерашнего старта, но все-таки решил туда поехать. Дело в том, что лидер команды травмировался, нужно было закрыть определенные обязательства своего клуба перед спонсором", - сказал спортсмен.

"Мне никогда раньше не приходилось бежать два марафона в течение месяца. Скажу честно, это больно. Вчера в Чикаго я долго шел чуть ли не на личный рекорд, но последние три мили дались мне очень тяжело, я их чуть ли не пешком преодолевал. Думал даже, чтобы вообще остановиться, но в итоге все равно как-то догреб до финиша", - заключил собеседник ТАСС.

Киселев дважды побеждал на чемпионатах России по марафонскому бегу (2017, 2019). В апреле 2014 года в Цюрихе этот спортсмен пробежал 42,195 км за 2:11.28, установив личное достижение на этой дистанции.