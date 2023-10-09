Воевода поддержал Вяльбе в вопросе выступления россиян в нейтральном статусе

Бобслеист считает, что нужно было отказаться от участие в соревнованиях после первых политизированных решений

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший бобслеист Алексей Воевода солидарен с главой Федерации лыжного спорта России Еленой Вяльбе, которая выступает против участия отечественных спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Поддерживаю Елену на все 100%, она понимает в патриотизме. Вспомните ее знаменитый финиш, небывалый подъем национальной гордости и патриотизма!" - сказал Воевода.

"Считаю, что надо было с самых первых политизированных решений МОК (Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС), WADA (Всемирного антидопингового агентства - прим. ТАСС) и CAS (Спортивного арбитражного суда - прим. ТАСС) отказаться от дальнейшего участия и пойти своим путем", - отметил он.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.