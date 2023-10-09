Финкельштейн: россиян не допустят к турнирам Международной федерации ММА из-за боязни МОК

Почетный президент Международной федерации ММА отметил, что в целом в организации никто не против россиян

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Международная федерация ММА (IMMAF) не возвращает россиян к соревнованиям из-за боязни реакции Международного олимпийского комитета (МОК). Такое мнение ТАСС высказал почетный президент IMMAF Вадим Финкельштейн.

"Я вхожу в руководство IMMAF и давно говорю, что пора вернуть российских спортсменов, - сказал Финкельштейн. - И в целом нет тех, кто против россиян. Но они в конце года хотят получить признание МОК, и боятся, что это [допуск] может оказать влияние".

Ранее стало известно, что IMMAF не допустит россиян к соревнованиям в 2023 году. Решение об отстранении было принято в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.