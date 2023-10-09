Тимощук считает, что "Зениту" может пойти на пользу пауза на матчи сборных

Петербургский клуб после 11 матчей занимает третье место в турнирной таблице РПЛ

СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Три поражения в текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) являются недопустимым результатом для петербургского футбольного клуба "Зенит", ему может пойти на пользу пауза на матчи сборных. Такое мнение ТАСС высказал тренер "Зенита" Анатолий Тимощук.

"О чем говорят три поражения "Зенита" в этом сезоне РПЛ? Да, понятно, что если мы после 10-го тура говорим о трех поражениях и знаем опыт выступления в предыдущих сезонах, то понимаем, что это недопустимые вещи для нас, - сказал Тимощук. - Поэтому я думаю, что мы все понимаем - насколько затруднена ситуация в турнирной таблице, насколько важно сейчас не давать возможности соперникам отбирать у нас очки. Но и нам в свою очередь нужно надеяться, что те, кто выше нас в турнирной таблице, начнут терять очки и мы подберемся поближе к этому заветному первому месту".

В текущем сезоне РПЛ "Зенит" дома уступил московским "Динамо" (2:3) и "Локомотиву" (1:2), а также на выезде проиграл "Оренбургу" (1:3). В сезоне-2022/23 петербургская команда потерпела два поражения за весь чемпионат.

7 октября "Зенит" на выезде победил "Сочи" (2:0) в матче 11-го тура РПЛ. "Можно отметить, что в матче с "Сочи" было два разных тайма по качеству, наверное, больше в атаке, чем в обороне, - отметил Тимощук. - Я думаю, что, конечно, смотря результаты в прошлых двух матчах в РПЛ, когда мы проиграли, выходили с максимальным настроем, тем более играли на выезде, знали, что "Сочи" очень хорошо играет дома и матч будет непростым. Но забили быстрые мячи и начали очень плохо второй тайм, я думаю, что нужно добавить в концентрации".

С 9 по 17 октября в чемпионате будет перерыв на матчи сборных. "Может быть, как раз пауза пойдет нам на пользу, потому что нам нужен определенный отдых, чтобы перезапустить свои мысли, свое отношение, в некоторых моментах - самоотдачу. Но по матчу с "Сочи" я думаю, что нужно говорить в целом о всей команде, о всех нас", - добавил Тимощук.

"Зенит" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 11 матчах. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, петербургская команда дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов".