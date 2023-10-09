НОК Филиппин попросил МОК разрешить Пакьяо выступить на Олимпиаде

Глава НОК попросил, чтобы спортсмен получил место по плану универсальности

ТАСС, 9 октябрь. Национальный олимпийский комитет (НОК) Филиппин направил запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой разрешить бывшему чемпиону мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо выступить на Играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает портал World Boxing News.

Сообщается, что глава филиппинского олимпийского комитета Бамбол Толентино направил письмо в МОК и попросил, чтобы Пакьяо получил место в программе игр по плану универсальности.

Пакьяо 44 года, на его счету 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге, 8 поражений и 2 ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо на протяжении карьеры долгое время считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.