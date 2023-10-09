Футболист "Спартака" Тавареш рассказал, как проходит восстановление после операции

Футболист получил разрыв крестообразных связок колена на тренировке сборной Португалии в июне

ТАСС, 9 октября Защитник московского футбольного клуба "Спартак" португалец Томаш Тавареш хорошо чувствует себя после операции, однако не знает точных сроков своего возвращения на поле. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Хорошо чувствую себя, но не знаю, когда вернусь", - сказал Тавареш.

Футболист получил разрыв крестообразных связок колена на тренировке сборной Португалии (игроки до 21 года) в июне во время подготовки к молодежному чемпионату Европы. В начале июля футболист перенес операцию, а 6 октября вернулся в расположение "Спартака".

Таварешу 22 года, он перешел в "Спартак" из португальской "Бенфики" в январе. За красно-белых футболист провел 18 матчей, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Он также выступал за швейцарский "Базель", португальский "Фаренсе" и испанский "Алавес".