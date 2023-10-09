КДК РФС рассмотрит выход за пределы технической зоны главного тренера "Ростова" Карпина

Орган также рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками "Зенита" на матче с "Балтикой"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит на заседании в среду выход за пределы технической зоны главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на матче пятого тура "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России с московским "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

3 октября "Ростов" на выезде проиграл "Локомотиву" со счетом 1:3.

"Мы сформировали повестку заседания по матчам "пути РПЛ" Кубка России. Рассмотрим скандирования оскорбительных выражений болельщиками "Зенита" на матче с "Балтикой". Также на совещании перед игрой "Краснодар" - "Пари Нижний Новгород" отсутствовали представители медицинской и пожарной служб, а также у части контролеров-распорядителей, привлекаемых к обеспечению безопасности, отсутствовали удостоверения необходимого образца. Рассмотрим скандирования ненормативной лексики болельщиками "Крыльев Советов" на матче с "Ахматом", - сказал Григорьянц.

"Также рассмотрим скандирования ненормативной лексики болельщиками "Локомотива" на матче с "Ростовом" и выход за пределы технической зоны главного тренера команды гостей Валерия Карпина. Рассмотрим скандирования ненормативной лексики болельщиками "Факела" и ЦСКА, а также использование пиротехнической техники болельщиками воронежской команды. Футболист "Оренбурга" Михаил Сиваков был удален за серьезное нарушение правил игры [в матче против "Сочи"], рассмотрим это удаление, игрок приглашен на заседание", - добавил Григорьянц.

"Ростов" в следующем туре "пути РПЛ" на своем поле сыграет с екатеринбургским "Уралом" 2 ноября.