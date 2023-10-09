Рублев вышел в четвертый круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае

Россиянин в матче третьего круга в двух сетах обыграл француза Андриана Маннарино

ТАСС, 9 октября. Россиянин Андрей Рублев обыграл француза Адриана Маннарино в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу Рублева, который получил на турнире 5-й номер посева. Маннарино был посеян под 31-м номером. В следующем круге Рублев сыграет с американцем Томми Полом (12-й номер посева).

Ранее в понедельник россиянин Карен Хачанов уступил болгарину Григору Димитрову со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

Рублеву 25 лет, он является 7-й ракеткой мира. На его счету 14 титулов ATP, 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинальной стадии. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Маннарино 35 лет, в мировом рейтинге он идет 23-м. На его счету 4 титула ATP. На турнирах Большого шлема француз не проходил дальше четвертого круга.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард" и завершится 15 октября. Призовой фонд - $8,8 млн. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).