9 октября, 10:08
Сборные по футболу

Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года

Ранее ФИФА сообщила, что на проведение чемпионата мира 2034 года смогут претендовать только страны из Азии и Океании

ТАСС, 9 октября. Федерация футбола Саудовской Аравии отправила заявку в Международную федерацию футбола (ФИФА) на проведение чемпионата мира 2034 года. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

"Это официально! Мы направили в ФИФА письмо о намерении провести чемпионат мира по футболу 2034 года. Это первый шаг, который мы сделали после того, как получили поддержку от более чем 70 ассоциаций - членов ФИФА", - говорится в сообщении пресс-службы.

4 октября ФИФА сообщила, что на проведение чемпионата мира 2034 года смогут претендовать только страны из Азии и Океании. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Основными хозяевами мирового первенства 2030 года будут Испания, Португалия и Марокко, матч открытия турнира пройдет в Уругвае, две следующие игры состоятся в Аргентине и Парагвае. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация