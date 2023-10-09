Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года

Ранее ФИФА сообщила, что на проведение чемпионата мира 2034 года смогут претендовать только страны из Азии и Океании

ТАСС, 9 октября. Федерация футбола Саудовской Аравии отправила заявку в Международную федерацию футбола (ФИФА) на проведение чемпионата мира 2034 года. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

"Это официально! Мы направили в ФИФА письмо о намерении провести чемпионат мира по футболу 2034 года. Это первый шаг, который мы сделали после того, как получили поддержку от более чем 70 ассоциаций - членов ФИФА", - говорится в сообщении пресс-службы.

4 октября ФИФА сообщила, что на проведение чемпионата мира 2034 года смогут претендовать только страны из Азии и Океании. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Основными хозяевами мирового первенства 2030 года будут Испания, Португалия и Марокко, матч открытия турнира пройдет в Уругвае, две следующие игры состоятся в Аргентине и Парагвае.