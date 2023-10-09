В Москве открыли образовательно-демонстрационный центр по паралимпийским видам спорта

Центр создан с целью физической реабилитации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и вовлечения их в систематические занятия физической культурой и спортом

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Образовательно-демонстрационный центр по паралимпийским видам спорта открылся в Москве. Церемония открытия прошла в Паралимпийском комитете России (ПКР).

"Наш центр расположен на площади 340 квадратных метров, в нем более 300 единиц инвентаря и оборудования отечественного производства, у нас представлены все виды спорта. Центр позволяет демонстрировать лучшие практики, он дает возможность выбрать вид спорта, которым человек с ограниченными возможностями сможет заниматься согласно критериям паралимпийских видов спорта. В нашем центре будет проводиться консультация по классификации, это основа адаптивного спорта", - сказал президент ПКР Павел Рожков.

Центр создан с целью физической реабилитации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и вовлечения их в систематические занятия физической культурой и спортом. На мастер-классах специалисты ПКР и всероссийских федераций, развивающих адаптивные виды спорта, будут проводить спортивно-функциональную классификацию спортсменов, что поможет участникам определиться с выбором вида спорта и будет способствовать их скорейшей реабилитации и спортивному росту.