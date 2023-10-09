Матыцин заявил, что перед пострадавшими в зоне СВО бойцами не должно возникать барьеров

Образовательно-демонстрационный центр по паралимпийским видам спорта открылся в Москве 9 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Образовательно-демонстрационный центр по паралимпийским видам спорта позволит бойцам, пострадавшим в ходе специальной военной операции (СВО), чувствовать себя комфортно. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Центр по паралимпийским видам спорта открылся в Москве 9 октября. В церемонии открытия приняли участие президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, член Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, участники СВО, а также дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья.

"Открытие центра - важный шаг. Опытные и заслуженные спортсмены делятся своим опытом, помогают людям с поля боя чувствовать себя комфортно. Занятия позволят нам показать пример другим регионам, что мы можем такое делать. Люди не должны чувствовать никаких барьеров. Низкий поклон бойцам", - сказал Матыцин.

Центр создан с целью физической реабилитации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и для вовлечения их в систематические занятия физической культурой и спортом. На мастер-классах специалисты ПКР и всероссийских федераций, развивающих адаптивные виды спорта, будут проводить спортивно-функциональную классификацию атлетов. Это поможет участникам определиться с выбором вида спорта и будет способствовать их скорейшей реабилитации и спортивному росту.