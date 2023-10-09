9 октября, 11:08
Зимние олимпийские виды спорта

Гуляев: Международный союз конькобежцев не обсуждает возвращение белорусов

Совет ISU ранее отказался рассматривать вопрос допуска россиян на соревнования

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) не рассматривает вопрос допуска белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

"Кто-то запустил тему про возвращение белорусов. Этого даже не было, никто эту тему не рассматривает", - сказал Гуляев.

Совет ISU прошел с 6 по 8 октября в Лозанне, в повестку был включен вопрос допуска российских спортсменов на соревнования. По словам Гуляева, совет не стал рассматривать данный вопрос. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
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