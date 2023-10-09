Футболисты Глушенков и Карпукас пропустят октябрьские матчи сборной России

Спортсмены пропустят сбор по медицинским причинам

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Полузащитник Артем Карпукас и нападающий Максим Глушенков по медицинским причинам не примут участия в товарищеских матчах сборной России по футболу против команд Камеруна и Кении. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Оба игрока на клубном уровне представляют московский "Локомотив".

"Максим Глушенков прибыл в расположение сборной команды с мышечным дискомфортом. После проведенного дополнительного обследования совместно с медицинским штабом "Локомотива", тренерским и медицинским штабами сборной принято решение отпустить игрока в расположение клуба с целью полноценного восстановления и предотвращения возможности травматизма. Что касается Артема Карпукаса, то по согласованию с "Локомотивом" по медицинским причинам решено не вызывать его на текущий сбор", - заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Команда России проведет сбор с 9 по 16 октября. 12 октября россияне сыграют с командой Камеруна на "ВТБ-Арене" в Москве. 16 октября сборная России на стадионе "Титаник Мардан" в Анталье встретится с командой Кении.

Глушенкову 24 года, в текущем сезоне он провел 16 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. За сборную России нападающий провел два матча и отдал одну голевую передачу. 21-летний Карпукас в 14 матчах за "Локомотив" в текущем сезоне не отметился результативными действиями. За сборную России игрок провел один матч.