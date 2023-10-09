Матыцин назвал правильным решение МПК допустить россиян до Паралимпиады в Париже

Паралимпийский комитет России ведет хорошую, нужную системную работу, подчеркнул министр спорта

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх 2024 года в Париже является единственным правильным. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Благодаря такой системной работе принято единственное верное решение на ассамблее о допуске на Игры. Создание таких центров, доступной среды для всех категорий - Паралимпийский комитет России (ПКР) ведет хорошую, нужную системную работу совместно с фондом "Защитники Отечества". Чем больше будет таких центров, чем больше их оснащение, тем больше возможностей в том числе стремиться к медалям", - сказал Матыцин.

"Наши спортсмены будут готовиться к Играм на наших федеральных базах. Мы благодарны Олегу Васильевичу [Матыцину], он лично патронирует подготовку нашей команды к Играм", - отметил глава ПКР Павел Рожков.

В понедельник в Москве открыли образовательно-демонстрационный центр по паралимпийским видам спорта.

29 сентября генеральная ассамблея МПК приостановила членство Паралимпийского комитета России (ПКР). При этом российских спортсменов допустили до участия международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх в Париже, в нейтральном статусе. Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.