Чемпион НБА Тимофей Мозгов предположил, что завершил карьеру

Спортсмен отметил, что может быть полезным игроком на хорошем уровне, но у него не получится показывать свой лучший баскетбол

ТАСС, 9 октября. Российский баскетболист Тимофей Мозгов, выступающий на позиции центрового, принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Я еще могу играть, дайте два месяца, я наберу форму, чтобы быть полезным на хорошем уровне. Но, конечно, уже не получится показывать баскетбол, как в свои лучшие годы. Поэтому, думаю, что все, мой поезд ушел, пора заканчивать", - сказал Мозгов.

Мозгову 37 лет, его последним клубом была московская "Руна". По ходу карьеры баскетболист также защищал цвета подмосковных "Химок" и играл за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк", "Денвер", "Кливленд", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бруклин" и "Орландо". В составе "Кливленда" Мозгов стал чемпионом НБА (2016).

В составе сборной России Мозгов стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года. В 2011 году он вместе с национальной командой завоевал бронзовые медали Евробаскета.