Команда по фиджитал-баскетболу из Китая заявила о своем участии в "Играх будущего"

Соревнования пройдут в 2024 году в Казани

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Команда по фиджитал-баскетболу MDMX из Китая заявила о своем участии в "Играх будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году. Об этом ТАСС рассказал участник команды Цзян Чженъян во время Десятых фиджитал-игр в Казани.

"Мы обязательно примем участие в "Играх будущего" в следующем году. Со своей стороны мы будем всесторонне готовиться к этому мероприятию и привлекать как можно больше спортсменов", - сказал Цзян Чженъян.

В первый день группового этапа международного турнира по фиджитал-баскетболу спортсмены MDMX проиграли испанской команде RAMBOOT ESPORTS со счетом 20:36.

"Готовиться к соревнованиям мы начали за месяц. Два игрока готовились к диджитал-формату, два игрока готовились к физической части турнира. Поэтому для нас было несколько неожиданно, что здесь во время игры игрокам необходимо было владеть двумя навыками: и в диджитал-части, и в физической", - поделился Цзян Чженъян.

В то же время спортсмен отметил, что формат соревнований команде понравился, поскольку у них не было опыта участия в подобных турнирах в Китае.

Десятые фиджитал-игры стартовали в Казани соревнованиями по фиджитал-баскетболу. В программу также включены фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.