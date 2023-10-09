Мозгов рассказал, что был уверен в победе "Денвера" в финале плей-офф прошлого сезона НБА

"Денвер" в финальной серии победил "Майами" со счетом 4-1

ТАСС, 9 октября. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России Тимофей Мозгов был уверен в победе "Денвера" перед началом финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2022/23. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В финале прошлого сезона "Денвер" в серии до четырех побед со счетом 4-1 победил "Майами" и впервые выиграл чемпионский титул НБА.

"Очень рад за "Денвер". Вот пятую, решающую, игру финальной серии смотрел от и до. Радовался так, как будто сам выиграл титул. Хотя перед финалом было понятно, что команда своего уже не упустит. Слишком уж круто они выглядели в плей-офф", - сказал Мозгов.

Мозгов выступал за "Денвер" с 2011 по 2015 год. В 2016 году он в составе "Кливленда" стал чемпионом НБА.