Участник фиджитал-игр из Испании считает, что турнир способствует продвижению видеоигр

Десятые фиджитал-игры проходят в эти дни в Казани

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Участник испанской команды по фиджитал-баскетболу RAMBOOT ESPORTS Кристиан Аресте считает, что турнир открывает новые горизонты для спортсменов и любителей видеоигр. Такое мнение он высказал ТАСС во время Десятых фиджитал-игр в Казани.

"Мы приехали в Казань с хорошим настроением, все очень добры к нам, и мы очень рады играть здесь. Объединить в одном турнире видеоигры и физическую часть - очень хорошая идея, это открывает новые горизонты для спортсменов и любителей видеоигр", - сказал Аресте.

В первый день группового этапа международного турнира по фиджитал-баскетболу спортсмены RAMBOOT ESPORTS обыграли команду из Китая MDMX со счетом 36:20.

"Для меня сложнее показалась физическая часть соревнований. Нам нужно больше тренироваться и практиковаться. Но, если у тебя будет правильный настрой на игру, ты сможешь хорошо себя проявить в обеих частях турнира", - поделился спортсмен.

Десятые фиджитал-игры стартовали в Казани соревнованиями по фиджитал-баскетболу. В программу также включены фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.