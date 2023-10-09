В Эстонии тренера мини-футбольного клуба уволили из-за поздравления Путина с днем рождения

Специалист отметил, что у него есть право на собственное мнение

ТАСС, 9 октября. Сербский тренер эстонского мини-футбольного клуба "Смсраха" Владимир Йованович был уволен после того, как на своей странице в социальной сети поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщил портал ERR.

Отмечается, что специалист в своем поздравлении написал: "Долгой жизни, тезка! Сербы и русские - братья навсегда!" Следом руководство клуба прекратило сотрудничество с тренером по причине "некорректного поведения в социальных сетях".

Йованович в интервью порталу Delfi Rus заявил, что у него есть право на собственное мнение. "Я уважаю мнение каждого. Но никто на этой планете не может указывать мне, что думать, это называется свободой слова", - сказал тренер.