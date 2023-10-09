Тренер молодежной сборной России по футболу оценил решение УЕФА о допуске команд до 17 лет

Иван Шабаров надеется, что допуск команд не старше 17 лет на турниры является первым шагом к возвращению российского футбола на международную арену

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 октября. /ТАСС/. Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров надеется, что допуск команд не старше 17 лет на турниры является первым шагом к возвращению российского футбола на международную арену. Такое мнение Шабаров высказал журналистам.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустили до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

"Понятно, что мы ожидаем, что это первый шаг. Следующим шагом будет и наше привлечение на международную арену, но пока об этом говорить рано, можем только надеяться. Позитивно отреагировали, это говорит о том, что нас там ждут, ждут правильного момента, когда все вернется на круги своя", - отметил Шабаров.

"Нет ли опасений, что затянется? Все может быть, здесь наша задача готовиться. В принципе команда создавалась, чтобы мы были во всеоружии ", - добавил он.

Молодежная сборная России начала в Новогорске октябрьский сбор, в рамках которого российские футболисты на выезде проведут товарищеские матчи с бразильскими командами до 20 лет - среди них "Сантос", "Палмейрас", "СКА Бразил" и "Ред Булл Брагантино".

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой после осложнения ситуации на Украине. Такое же решение приняла ФИФА, из-за чего сборная России не смогла сыграть в матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В сентябре президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные не вернутся к международным турнирам на взрослом уровне до окончания специальной военной операции.