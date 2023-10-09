Баскетбольная Евролига перенесла ближайшие матчи из Израиля

Встреча "Маккаби" и "Валенсии" в Евролиге пройдет в Испании, а матч Еврокубка между "Хапоэлем" и "Венецией" состоится в Италии

ТАСС, 9 октября. Баскетбольная Евролига перенесла ближайшие домашние матчи израильских команд в еврокубках. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

"Матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги между "Маккаби" и "Валенсией", запланированный на 18 октября, пройдет в Валенсии, а не в Тель-Авиве. А игра 32-го тура будет сыграна в Тель-Авиве. Матч третьего тура Еврокубка между "Хапоэлем" и "Венецией", запланированный на 17 октября, пройдет в Венеции, а не в Тель-Авиве. Встреча 12-го тура пройдет в Тель-Авиве", - говорится в заявлении.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории страны.

По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли более 500 палестинцев, порядка 2,8 тыс. ранены. В Израиле погибли не менее 800 человек, еще 2,6 тыс. пострадали.