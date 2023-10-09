ISU не стал менять санкции в отношении российских спортсменов

Совет Международного союза конькобежцев проходил с 6 по 8 октября

ТАСС, 9 октября. Руководство Международного союза конькобежцев (ISU) не стало менять санкции в отношении российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Совет ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность организации, а также на решения и их реализацию в рамках олимпийского движения. В это время решение об отстранении россиян остается в силе", - говорится в заявлении.

Совет ISU прошел с 6 по 8 октября в Лозанне, изначально в повестку был включен вопрос допуска российских спортсменов на соревнования, однако, как сообщил ТАСС президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, члены совета отказались его обсуждать.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.