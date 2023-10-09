Сотрудник БРИКС помог организовать матчи молодежной сборной России по футболу в Бразилии

Российские футболисты сыграют против бразильских команд до 20 лет

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудник из объединения БРИКС помог организовать товарищеские матчи молодежной сборной России по футболу с бразильскими академиями. Об этом журналистам сообщил старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.

9 октября начался сбор молодежной сборной России в Новогорске.

"Больше беспокоит перелет, момент адаптации - смогут ли игроки показать то, на что способны, - сказал Шабаров. - То, что у них есть желание победить в каждом матче, похвально. Изначально, когда мы понимали, что все это затягивается, [осознавали, что] играть постоянно со сборными близлежащих стран - Белоруссией и Узбекистаном - мы не можем по пятому разу. Конечно, была поставлена задача расширять географию, поэтому были найдены контакты с бразильскими федерациями".

"Первой ласточкой была команда 2006 года, когда она ездила вместе с "Зенитом" играть с клубами в Бразилию. Дальше мы уже продлили это сотрудничество, просили рассмотреть вариант молодежной сборной. После чего через контакт одного из бразильцев, который работает в БРИКС, это было организовано. Мы встречались на турнире Морозова в Санкт-Петербурге, он привез эти же команды - "Палмейрас", "Сантос" 2007-2008 годов рождения. Туда представитель приехал, нас посадили, мы объяснили, чего мы хотим, с этого началось это сотрудничество по молодежной сборной", - добавил Шабаров.

В рамках сбора молодежная сборная России на выезде проведет товарищеские матчи с бразильскими командами до 20 лет - среди них "Сантос", "Палмейрас", "СКА Бразил", "Ред Булл Брагантино".