9 октября, 16:31
Бокс

Старшеклассник из ДНР выиграл золото на первенстве мира по тайскому боксу

Андрей Власов одержал победу в четырех боях

ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Десятиклассник из Харцызска Донецкой Народной Республики Андрей Власов стал победителем первенства мира по тайскому боксу. Чемпионат проходил в Турции, сообщили в пресс-службе правительства ДНР.

"Соревнования проходили с 1 по 8 октября в Турции. Андрей Власов из Харцызска, который учится в 10-м классе, проведя четыре боя, завоевал золотую медаль. Республика тобой гордится", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства ДНР Ларису Толстыкину.

Как уточнили ТАСС в Минспорте ДНР, соревнования проводились под эгидой Международной федерации ассоциаций тайского бокса. 

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Бокс
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