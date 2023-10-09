Участник фиджитал-игр из Азербайджана рассказал о подготовке к турниру в Казани

По словам Надира Ахмедова, у его команды было мало времени на подготовку, так как коллектив принимал участие в турнире в Сербии

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Спортсмены азербайджанской команды по фиджитал-баскетболу Alov Basket во время подготовки к Десятым фиджитал-играм делали упор на физическую часть чемпионата и уделяли больше времени тренировкам на площадке. Об этом ТАСС во время турнира в Казани рассказал капитан коллектива Надир Ахмедов.

"Так получилось, что мы вернулись из Сербии за две недели до этого чемпионата (в сентябре в Сербии проходил турнир по баскетболу 3х3 Red Bull Half Court - прим. ТАСС). У нас было слишком мало времени, чтобы подготовиться к кибер-части. Поэтому мы сделали все, чтобы мы все могли именно играть, потому что физическая часть у нас уже отработана давно, хотя по большей части мы тренировались 3х3 или 5х5. Игра 2х2 стала чем-то новым для нас, но, наверно, любой баскетболист играл когда-то 2х2 где-то на улице, так что с этим проблем тоже не возникло", - рассказал спортсмен.

В первый день группового этапа международного турнира по фиджитал-баскетболу спортсмены Alov Basket обыграли команду из Турции BROTHERHOOD SQUAD со счетом 49:31. Ахмедов отметил, что, хотя команда и делала ставку на физическую часть турнира, игра показала, что спортсмены могут проявить себя и в цифровой части соревнований.

Десятые фиджитал-игры стартовали в Казани соревнованиями по фиджитал-баскетболу. В программу также включены фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.