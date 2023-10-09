Участник фиджитал-игр из Турции высоко оценил организацию турнира в Казани

Десятые фиджитал-игры стартовали в Казани соревнованиями по фиджитал-баскетболу

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Участник команды по фиджитал-баскетболу BROTHERHOOD SQUAD Атеш Пешкерсой из Турции считает, что Десятые фиджитал-игры в Казани организованы на высоком уровне. Такое мнение спортсмен высказал ТАСС во время турнира.

"Мне еще только 18 лет, я впервые приехал в Россию из Турции. Организация турнира действительно на высоком уровне, особенно мне понравилось, как выстроено освещение. Все заслуживает высокой оценки", - сказал Пешкерсой.

В первый день группового этапа международного турнира по фиджитал-баскетболу спортсмены BROTHERHOOD SQUAD проиграли команде из Азербайджана Alov Basket со счетом 31:49.

"Честно говоря, я готовился только к цифровой части формата. Раньше я играл в баскетбол, но сейчас прибавил в весе, поэтому сосредоточился на диджитал-части, сделал в ней все, что было в моих силах, мы выиграли. Но на поле мы выступили не так удачно, проиграли наш первый матч, но это ничего не значит, мы обязательно выиграем следующие матчи", - отметил спортсмен.

Десятые фиджитал-игры стартовали в Казани соревнованиями по фиджитал-баскетболу. В программу также включены фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.