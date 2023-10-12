Капитан азербайджанской команды рассказал о тактике на турнире по фиджитал-баскетболу

Команда Alov Basket на соревнованиях в Казани заняла третье место

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Команда по фиджитал-баскетболу Alov Basket из Азербайджана учла ошибки неудачного полуфинального матча и изменила тактику по выбору состава на игру, благодаря чему смогла одержать победу в схватке за третье место. Об этом ТАСС рассказал капитан команды Надир Ахмедов.

В матче за третье место спортсмены Alov Basket обыграли команду из Китая MDMX со счетом 43:33.

"Мы выставили на игру троих игроков, чья сильная сторона - это игра на площадке. Один из нас также неплохо играет в кибер-части, в сегодняшнем матче ему пришлось взять на себя больше ответственности, поскольку самый сильный в цифровом формате участник команды не был заявлен на матч. В результате нам удалось достичь отрыва в 10 очков уже после диджитал-части", - сказал он, добавив, что на прошлый матч была выбрана противоположная тактика, однако она не принесла результатов.

Спортсмен отметил, что команда довольна результатами, которых удалось достичь на турнире. "Очень рады третьему месту, впервые участвуя в соревнованиях такого масштаба, невозможно не допускать ошибок. Изначально мы даже не могли разобраться во всех тонкостях правил, это сыграло с нами злую шутку. Поэтому призовой результат - это очень даже неплохо. И вообще, я третье место люблю больше, чем второе, потому что третье место ты зарабатываешь выиграв, а второе - проиграв", - поделился Ахмедов.

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября. В программу соревнований вошли фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.