Фетисов заявил, что для него МОК и Баха не существует

В четверг МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международного олимпийского комитета (МОК) не существует для двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова в связи с той политикой, которую организация проводит в отношении России. Об этом он рассказал ТАСС.

12 октября исполком МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Для меня Международного олимпийского комитета не существует, что я как двукратный олимпийский чемпион могу заявить в очередной раз. Потому что для нас, спортсменов, соревновавшихся в 70-90-е годы во время серьезного политического противостояния, Олимпиада и чемпионаты мира объединяли всех и грели надежду на будущее, - сказал Фетисов. - Тогда главным была честь флага, уважение к странам. Для меня Томаса Баха (президент МОК - прим. ТАСС) не существует, так как своими решениями он попирает все принципы. Мы от него другого решения и не ждали".

"Нас попирают, это происходит еще с 2015 года. Российская Федерация - самая успешная страна по олимпийским достижениям, и мы сами дали им повод это сделать. Уверен, что мы вернемся в олимпийское движение с флагом и гимном, по-другому не получится", - добавил собеседник агентства.

Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.