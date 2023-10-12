Матыцин: МОК отстранением ОКР показывает тотальную зависимость от политической конъюнктуры

В четверг исполком МОК отстранил ОКР в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) отстранением Олимпийского комитета России (ОКР) демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Принимая подобные решения, МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность. При этом до сих пор не сформулировано четких обоснованных критериев допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр, а в разных видах спорта международные федерации устанавливают свои правила игры и игнорируют рекомендации МОК. Это лишь подтверждает, что в нынешнем виде Международный олимпийский комитет в нужной мере уже не представляет и не защищает интересы мирового спорта и спортсменов и значительно теряет вес и компетенции как международный регулятор. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области - регионы Российской Федерации, их спортсмены обладают равными возможностями участия в соревнованиях на территории России и в составе российской сборной, мы обеспечиваем все необходимые условия для того, чтобы они были частью национальной системы спорта и обладали всеми социальными гарантиями", - отметил Матыцин.

Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.